Quinze jeunes sont boostés pour réussir

Les Boosters de La Louvière et Mons. - Frank Toussaint

C ’est en 2011 que la Fondation Roi Baudouin a créé le programme Boost. L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes étudiants issus d’un milieu défavorisé d’appréhender le mieux possible leur avenir professionnel. Le programme s’étend maintenant à Mons et à La Louvière. Le public a fait connaissance de la nouvelle génération de Boosters ce mercredi 12 février à la Maison des Associations à La Louvière.