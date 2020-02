Mons: Pierre Urbain réclame des arriérés de salaire à la Ville

Nouveau rebondissement dans le dossier Pierre Urbain. Devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel, la Ville de Mons, partie civile, réclamait des dommages ainsi que le remboursement des traitements versés à son ancien directeur général. Ce qu’elle n’a pas obtenu. Aujourd’hui, Pierre Urbain contre-attaque et demande des arriérés de salaire. On parle de plus de 40.000 euros…

Le 31 décembre 2019, la cour d’appel du Hainaut confirmait le jugement prononcé le 22 mars par le tribunal correctionnel de Mons condamnant Pierre Urbain, ancien directeur général à la Ville de Mons, à un mois de prison avec sursis pour abus de confiance.