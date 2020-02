Hauts-Pays: 230.000 véhicules contrôlés par le Lidar en un an

Entre 2016 et 2019, le nombre de faits judiciaires sur le territoire de la zone de police des Hauts-Pays a baissé de 28%. Les cambriolages se font notamment de plus en plus rares. Par contre, certains faits augmentent, notamment les violences intrafamiales. Mais pour le chef de corps Patrice Degobert, cette hausse est surtout due au fait que la parole des femmes victimes de violence s’est libérée. La zone des Hauts-Pays a aussi mis l’accent sur la sécurité routière. 230.000 véhicules ont été contrôlés par le Lidar en un an.

La criminalité sur le territoire des Hauts-Pays est en baisse. C’est ce qui ressort des chiffres présentés par le chef de corps de la zone de police Patrice Degobert au conseil mardi soir. En 2016, le nombre de faits judiciaires comptabilisés au sein de la zone était de 5.983. Ce chiffre a chuté à 4.298 en 2019, soit une baisse de 28 % en trois ans.