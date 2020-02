Dour: une formation pour devenir pro en jardinage bio

L’ALE (agence locale pour l’emploi) de Dour a mis en place une formation en permaculture et en jardinage biologique. Une occasion d’apprendre à cultiver ses légumes de manière biologique et respectueuse de la nature. Ouverte à tous, la formation est en plus gratuite pour les demandeurs d’emploi.

Jardiner et produire ses propres fruits et légumes tout en respectant la nature et la biodiversité : c’est ce que promeuvent la permaculture et le jardinage biologique. À partir de mars, il sera possible de suivre une formation sur ces deux thématiques à Dour.