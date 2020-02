Elio Di Rupo et Manu Disabato au Comité européen des régions

Le Comité européen des régions a pour but de rendre des avis sur la politique de la commission européenne et son impact sur les collectivités locales et régionales. Deux mandataires de l’arrondissement y siègent désormais: Elio Di Rupo (PS) qui a été élu président de la délégation belge de cet organe, et Manu Disabato (Ecolo). Un mandat exercé à titre gratuit.

« J'ai l'honneur de siéger aujourd'hui, pour la première fois, au comité européen des régions », écrit ce mardi le Framerisois Manu Disabato sur sa page Facebook. « J'essaierai de vous tenir informé.e.s du travail que nous réaliserons.