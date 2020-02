Quiévrain: 2e édition du Féli’s Day en mémoire de Félicien

Félicien, 8 ans, est décédé d’une tumeur au cerveau en juillet 2018. Sa maman et son beau-père ont lancé l’année dernière une journée en mémoire du jeune garçon, le Féli’s Day. Le but: collecter le plus d’argent possible pour les fonds Erasme qui s’occupent de la recherche médicale. La prochaine édition est prévue en mai.

Ce 30 mai prochain, sur la place de Baisieux, il sera possible d’essayer un bon nombre de sports. Du spinning au jogging en passant par la course à moto, Séverine et sa famille proposent diverses activités avec un seul but commun : récolter des fonds. Chaque pratique de sport sera « gratuite » mais une petite urne sera installée à proximité.