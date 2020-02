Fusion RFB-RAQM: «Un coup de poignard dans le dos des fans»

Le projet de rapprochement entre les Francs Borains et Quévy-Mons est loin de faire des heureux parmi les supporters. Les fans sont très remontés. Le célèbre «Bomber», inconditionnel du RFB, qui habite à deux pas du stade Robert Urbain, pense même à déménager. Il est dégoûté et se sent trahi.

Philippe Jacob, alias « Bomber », fan inconditionnel des Francs Borains, est abasourdi. Il voit ce projet de rapprochement entre son club de cœur et de Quévy-Mons comme une véritable trahison. « Nous les supporters, nous aurions au moins dû être approchés par les clubs », lance le supporter des Verts. « Mais on ne nous a même pas demandé notre avis.