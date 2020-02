Fusion RFB-RAQM: «Aux clubs à prendre leur destinée en main»

Le bourgmestre de Boussu. Interrogé par nos soins, le bourgmestre de Boussu Jean-Claude Debiève salue d’emblée les bons résultats sportifs des Francs Borains. « Je me dois de les féliciter pour l’application qu’ils ont à emmener le club au plus haut possible. Sportivement ils sont très bons, très forts. Bravo, » commente-t-il.