Nouveau centre de tri sur Ghlin-Baudour: début des travaux en mai

Vendredi, les intercommunales IDEA (Coeur du Hainaut) et IPALLE (Wallonie picarde et Sud-Hainaut) ainsi que deux acteurs privés spécialisés dans les matières environnementales, soit le groupe SUEZ et le groupe VANHEEDE, ont officialisé leur partenariat pour construire le nouveau centre de tri des emballages ménagers PMC «élargi» Valodec à Ghlin-Baudour. Ce partenariat public-privé passe ainsi de deux à quatre partenaires. Les travaux doivent débuter au moins de mai. C’est un investissement de plus de 30 millions d’euros.

Valodec assure aujourd’hui, via le centre de Cuesmes, le tri des PMC collectés en porte-à-porte pour une zone de plus de 600.000 habitants. Mis en exploitation il y a plus de 15 ans, le centre de Cuesmes doit être réinventé pour répondre aux contraintes actuelles de tri et de recyclage des différentes matières collectées dans les PMC, via les sacs bleus ou les recyparcs.