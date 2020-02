L’inter-club des Rotary de Mons, Borinage, Saint Ghislain et Haut Pays organisait, pour la deuxième année consécutive, une récolte de vivres non périssables au profit des Restos et Epiceries du Coeur de la Région (Mons et Quiévrain – Honnelles). C’était ce samedi 8 février. Le record a été battu.

Cette année , l’inter-club a sensiblement augmenté la quantité de vivres récoltés. De 5 tonnes, ils sont passés à près de 6 tonnes de vivres .