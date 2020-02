Homes animaux admis à Mons-Borinage

Ils nous apportent de l’affection, nous amusent, nous motivent à bouger. Ils fournissent d’inépuisables sujets de conversation, attirent la sympathie et nous aident à sortir de l’isolement... Les bienfaits de la compagnie d’un animal sont nombreux et précieux. Pourtant, certaines maisons de repos leur ferment encore la porte au museau. Les mentalités évoluent, heureusement. A Frameries par exemple, l’ASBL Médiadog emmène Oufti mettre de l’ambiance au home du CPAS. Et il n’y a pas que les chiens visiteurs. Certaines maisons de repos, encore trop rares, admettent les animaux de compagnie en séjour. A Mons, nous rencontrons Josiane et Couki dans leur chambre. Josiane n’aurait jamais accepté d’entrer au home sans son chien!

Marcelle, 87 ans, Gilda, 81 ans, Colette, 85 ans, Huguette, 81 ans, Sophie, 89 ans, Oufti, 2 ans. Voilà la liste des anniversaires du mois, fêtés la semaine dernière aux Ecureuils à Frameries, dans l’aile du home du CPAS réservée aux personnes désorientées.