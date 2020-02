Menace de mort contre Carlo Di Antonio: acquitté, mais interné

Le Quiévrainois avait téléphoné au cabinet politique pour dire qu’il allait descendre Carlo Di Antonio au parlement wallon. Le prévenu a été acquitté de cette prévention. Le tribunal a été convaincu par la plaidoirie de Me Evelyne Decraux, qui avait demandé l’acquittement de son client pour cause d’imprécision. L’appel téléphonique, à l’époque non enregistré, n’a pas été daté, notamment dans le mail de description destiné à informer le ministre régional wallon de l’époque. Rappelons que Carlo Di Antonio n’avait pas porté plainte en son temps.

Dans notre article du vendredi 10 janvier dernier, Carlo Di Antonio se souvenait avoir été menacé par un homme qui était venu assister à plusieurs reprises au conseil communal, un homme qui n’avait pas hésité à se coucher devant sa voiture. Le prévenu nie farouchement avoir commis ces deux incidents. En tout état de cause, il n’avait pas à en répondre devant le tribunal.