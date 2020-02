Jurbise: une voiture termine sa course dans un champ

Ce mardi, vers 15h20, un accident s’est produit au niveau du carrefour de la chaussée Brunehault et du chemin des Mouzettes à Masnuy-Saint-Jean. Une voiture a terminé sa course dans un champ.

Deux véhicules sont entrés en collision au carrefour de la chaussée Brunehault et du chemin des Mouzettes à Masnuy-Saint-Jean (Jurbise). La police de la zone de Sylle et Dendre est intervenue ce mardi après-midi. L’accident venait de se produire : une voiture a terminé sa course dans un champ. Une personne a été blessée légèrement, et prise en charge par les services de secours.