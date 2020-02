Mons: Fanny, jeune maman, tombée inconsciente à cause du CO

Grosse frayeur la semaine dernière pour Fanny, 29 ans, à Mons. La jeune maman a fait un malaise en sortant de sa douche. Comme ça lui était déjà arrivé, elle pensait à une chute de tension… La Montoise est restée une heure au sol. Heureusement, elle a réussi à attraper son GSM pour appeler à l’aide. Après examens, à l’hôpital, il s’est avéré qu’elle avait 25% de CO dans le sang! Elle témoigne pour mettre en garde contre ce tueur silencieux.

Fanny l’a échappé belle ! La jeune maman a été intoxiquée au CO la semaine dernière, mais heureusement, elle a réussi à appeler à l’aide. « Mercredi matin, je suis rentrée dans ma douche, et quand je suis ressortie 15 minutes plus tard, j’ai perdu connaissance. Je me demandais ce qui se passait. Je ne sais pas si je suis tombée… J’avais la tête qui tournait, j’ai fini par terre.