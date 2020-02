Foot: les Francs Borains et Quévy-Mons vont bel et bien s’unir!

Ces derniers temps, la rumeur annonçant un grand club à Mons-Borinage a refait surface. Au fil des semaines, elle a même pris de l’ampleur et trouvé des confirmations pour devenir… une vérité.

Oui, quelque chose se trame bel et bien en coulisses : Quévy-Mons et les Francs Borains, tous deux épaulés par la Ville de Mons, discutent et s’accordent.