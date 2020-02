Mons: la maman d’Anna, qui avait disparu, arrêtée puis libérée

La nouvelle est tombée ce lundi matin: la jeune Anna Ghilain, qui avait disparu à Jemappes, a été retrouvée. Elle est en fait rentrée chez elle ce dimanche soir. La jeune fille de 13 ans avait fugué durant une semaine. Sa maman, Kelly, en a averti la police ce lundi matin… avant d’être privée de liberté pour suspicion d’enlèvement et séquestration.

Kelly est soulagée : sa fille de 13 ans, Anna, qui était en fugue depuis une semaine, est rentrée au bercail.« Elle est revenue d’elle-même ce dimanche soir. Et j’ai prévenu la police ce lundi matin. Je voulais avoir le temps de me renseigner sur les démarches à faire pour qu’elle n’aille plus en institution », explique Kelly.