Frameries: oui on peut sanctionner Clarebout disent les opposants

Malgré un rapport plus que prudent des services wallons de l’environnement, les opposants à l’installation de Clarebout Potatoes à Frameries estiment qu’il serait possible de mettre un coup d’arrêt aux activités de l’entreprise. «On n’en finira donc jamais de se rejeter la balle entre commune et Région wallonne!» soupire Florence Defourny.

Le rapport du DPC (département de la police et des contrôles) suite à son inspection chez Clarebout n’a pas de quoi réjouir les Amis du Crachet et la Nature Sans Friture (les citoyens qui luttent contre l’installation du géant de la frite à Frameries). Certes, il mentionne -dès la troisième ligne du courrier- l’absence de permis de Clarebout.