Football: plus que trois équipes de Mons-Borinage en Young Cup

Mons Nord et le RAQM étaient les deux clubs de l’entente Mons & Extension à avoir deux représentants en quarts de finale. Les U12 et les U14 de Mons Nord se sont inclinés de peu tandis que le RAQM a sauvé les meubles grâce à ses U15.

Les U12 et les U14 de Mons Nord avaient le potentiel pour aller plus loin mais leur parcours s’est arrêté en quarts de finale. Les premiers cités ont chuté contre l’équipe C de l’Excel Mouscron à l’issue des tirs au but. « C’était 1-1 à la fin de la partie », décrit Didier Couvreur, le directeur technique des jeunes.