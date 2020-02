Rue défoncée à Colfontaine et Frameries: travaux prévus en 2020

Les habitants de la rue Albert Libiez, située à cheval sur les communes de Frameries et Colfontaine, sont à bout. La vétusté de la rue et le passage des poids lourds provoquent d’importantes vibrations, ce qui entraîne des dégâts dans les maisons. Ils ont lancé une pétition. Les communes de Frameries et de Colfontaine se sont réunies. Des travaux sont prévus courant 2020!

La voirie est complètement vétuste alors que c’est une chaussée empruntée par les bus et les camions. À cause des vibrations, les riverains se retrouvent avec des fissures dans les murs, avec des fenêtres de vérandas fêlées. Le dossier a avancé. Les plaintes des riverains ont été entendues.