Mons: le conseil provincial va passer au vote électronique

Dès la prochaine assemblée du conseil provincial, le mardi 18 février, les mandataires se prononceront sur les dossiers par un vote électronique. A l’origine de cette modernisation, le député provincial (PS) Pascal Lafosse, en charge de l’Enseignement, de la Formation, de l’Informatique et des Ressources humaines, explique les raisons de cet investissement. Et fait le point sur d’autres dossiers comme l’informatique dans l’enseignement et le décrochage scolaire.

Certains détracteurs des provinces demanderont pourquoi une telle dépense. Que leur répondez-vous ?