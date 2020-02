La «découverte» des mines de houille dans notre région date d’il y a un millénaire, une exploitation au départ pour la consommation locale ou régionale… avant de progressivement s’amplifier. Passionné par Hensies, son entité, Michaël Demoustier vient de réaliser une plaquette sur les charbonnages dans sa région.

Au départ, on gratte le sol et on prend ce qui affleure puis on creuse et lorsque les premières difficultés arrivent on cesse et on recommence une autre exploitation un peu plus loin.