Foot: Quévy-Mons et Chebaiki veulent leur revanche face au Léo

Le Léopold ne rappelle pas que de bons souvenirs aux Rouges. Leur défaite au stade Fallon (2-1), fin septembre, confirma qu’ils n’étaient pas au mieux à l’époque. On se souvient de la série de matches compliqués qui suivit...

Ce samedi, la manche retour va permettre à Mahdi Chebaiki et à ses équipiers de prouver qu’il s’agissait alors d’un accident de parcours. « Nous voulons vraiment prendre notre revanche », précise le défenseur central. « Et moi peut-être encore plus que les autres dans la mesure où, cet été, j’avais signé au Léo, avant de revenir au stade Tondreau.