Foot: l’USGTH arrive à un tournant de sa saison

Grâce à une deuxième tranche qu’ils ont brillamment ponctuée sur le podium, les Saint-Ghislainois ont accompli un premier pas important dans la course au maintien. Reste à s’en rapprocher un peu plus encore. C’est le moment, c’est l’instant, face au Kosova Schaerbeek, ce samedi (20h).

Huit points après les dix premières journées de championnat, dix-neuf au terme du second classement partiel, soit autant que Jette, candidat au titre ! La performance, respectable, a été réussie par les hommes de Jean-Christophe Dessilly. Et ils en ont été récompensés puisqu’ils ont quitté la zone rouge pour s’installer dans une portion plus confortable, en milieu de classement.