Le climat est l’affaire de tous, mais surtout de jeunes qui représentent l’avenir. Noah et Malik l’ont démontré en organisant leur deuxième marche pour le climat à seulement 15 et 16 ans. Une marche qui a traversé le centre-ville louviérois non sans faire de bruit.

« Et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’humanité » ; « On est plus chaud que le climat » ; « What do you want ? Climate Justice ! When do you want it ? Now ! » ; etc.