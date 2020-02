Cocaïne à la pizzeria de Boussu/Quiévrain: seront-ils condamnés?

Le procès relatif à un trafic de cocaïne et de cannabis, où les enquêteurs accusent les prévenus d’avoir blanchi leurs gains dans deux pizzerias, est entré ce mercredi dans sa dernière ligne droite. Les huit prévenus seront-ils condamnés in fine? Rien n’est moins sûr… Du moins si l’on suit la plaidoirie de Me Michel Bouchat, défenseur de celui contre qui le parquet requiert 6 ans ferme!

Deux heures durant, Me Bouchat a littéralement flingué l’enquête ! Il a suggéré que certaines enquêtes de téléphonie par exemple, pouvaient avoir leurs limites dans des démonstrations… pas si rigoureuses quand on y regarde bien.