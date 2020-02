Frameries: l’école s’adapte pour Louane, 4 ans, sourde profonde

Louane, 4 ans, est sourde profonde, tout comme son frère aîné. Pourtant, elle mène une vie la plus normale possible. C’est pour cette raison qu’elle est en maternelle dans une école ordinaire! Mélanie explique pourquoi elle n’a pas mis sa fille dans une école spécialisée.

Mélanie et son compagnon sont porteurs d’un gène plus connu sous le nom de « connexine 26 ». Un gène qui a rendu leurs deux enfants sourds profonds ! Personne n’avait encore présenté des signes de surdité dans la famille. Le couple ne pensait pas apprendre qu’un de leurs enfants était sourd profond. Son fils de 13 ans a dû être opéré à l’âge de deux ans et demi.