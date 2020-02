Clarebout à Frameries: la ministre transmet le rapport

Voilà sept semaines que les opposants à l’installation de la société Clarebout Potatoes à Frameries ont obtenu «à l’arrache» de rencontrer le patron du DPC (police régionale de l’environnement) à Mons, et leur patience est à bout! Les informations qu’ils viennent d’obtenir les mettent en colère: d’une part, la justice (le parquet) ne se saisira pas de l’affaire et d’autre part, le rapport de l’administration wallonne a été transmis à la ministre de l’environnement il y a plus de trois semaines… Son cabinet répond: le rapport arrivera sous peu sur le bureau du bourgmestre de Frameries.

