Futsal Cuesmes, club de quartier, bientôt en nationale!

Créé il y a dix ans, le club de Cuesmes est sur le point de rejoindre la nationale. Leader en P1 du groupement BFA, fédération satellite de l’Union Belge, le Futsal Cuesmes veut franchir un véritable cap à la fin de la saison. Aidé par la Maison des jeunes de la commune, le club prend petit à petit son indépendance pour se lancer dans le grand bain de la nationale.

En s’associant, le sport et le social peuvent réaliser de belles choses. En voici la preuve. Créé il y a dix ans par des adolescents des quartiers de Cuesmes, le Futsal Cuesmes est sur le point d’être sacré champion de P1 et de rejoindre la D3 nationale à l’Union Belge. Un objectif affiché dès le début de la saison par Thomas Santoro, joueur et dirigeant du club depuis dix ans.