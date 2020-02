Le maïeur de Colfontaine, fan de McDo, en cuisine du fast-food!

Il y a quelques jours, Luciano D’Antonio, bourgmestre de Colfontaine, s’affichait sur les réseaux sociaux, tout sourire, au McDonald’s de Dour. Il a préparé lui-même son Big Mac et pose le pouce levé auprès de l’équipe douroise. À l’ère de la nourriture saine et bio, la publication fait grand bruit, mais le maïeur l’assume, c’est un «McDophile». Il s’explique.

Le bourgmestre de Colfontaine, Luciano D’Antonio, très nature, continue à faire ce qu’il lui plaît malgré ses fonctions politiques. Il l’affirme haut et fort, il adore McDonald’s. « Je suis un McDophile, j’adore ça, je suis fan et si je m’écoutais, j’irais matin, midi et soir, s’exclame-t-il sans complexe.