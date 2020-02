Mons: il entre au Sacré-Coeur et frappe la secrétaire

Faut-il interner Pierre comme l’a exigé le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, dans un jugement prononcé le 21 novembre 2019? L’intéressé espère ne pas l’être car il estime être un homme responsable et passait ce mercredi devant la cour d’appel. Certes, mais le 21 décembre 2017, il ne devait pas être dans son état normal quand il est entré dans l’Institut du Sacré-Cœur. Très énervé, pour une raison qu’on ignore, il a déboulé dans le secrétariat et a mis deux gifles à la pauvre Myriam qui a probablement eu la peur de sa vie. Pierre a ensuite quitté les lieux.

Avant de passer devant le tribunal, Pierre a fait l’objet d’une expertise en santé mentale, réalisée par un psychiatre renommé. Le prévenu a justifié son geste, étant poussé par un cri strident qui siffle dans son oreille depuis plus de vingt-cinq ans. « Je n’ai pas pu me contenir », dit-il. Pour le médecin, il devait être interné et le tribunal a suivi cet avis.