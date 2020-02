Mons-Hainaut: Cage, Moris et Reinhardt sont malades

Vedran Bosnic a dû composer avec les défections de Stéphane Moris, Justin Cage et Katin Reinhardt pour préparer la venue de Limburg United. Après le succès au Brussels, la grippe a fait ses effets et le Bruxellois était le plus atteint.

Pour conserver le leadership, Mons-Hainaut se doit de prendre très au sérieux la venue des Limbourgeois, quatrièmes du classement, programmée ce vendredi à 20h30 à la Diamonte mons.arena. Avec le départ de Jared Wilson-Frame et la blessure de Jack Gibbs, Limburg United ne présente plus les mêmes arguments. Même si l’ancien Liégeois Alexis Wangmene (2m05) est venu s’ajouter au groupe.