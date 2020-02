Suarez rend hommage aux années 80 dans son nouveau clip!

Les nostalgiques des années 80 et tous les fans des Goonies, d’E.T. et de Stranger Things se régaleront en découvrant le nouveau clip de Suarez, à l’atmosphère résolument eighties. Pour la réalisation, le leader du groupe belge, Marc Pinilla, a de nouveau fait confiance à Mehdi Semoulin. Le jeune réalisateur montois est déjà à l’origine du clip décoiffant «Dix ans» sorti en octobre dernier. «Cavale» est le second morceau du très attendu nouvel album éponyme de Suarez.

