Bactérie mortelle à Hornu: J. Galant interpelle la ministre

La députée Jacqueline Galant a interpellé, ce mercredi, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, en pleine séance plénière. L’épidémie qui a touché l’hôpital d’Hornu et a fait deux morts, a été abordée. Celle qui est aussi la vice-présidente du parlement wallon voulait savoir si le gouvernement wallon avait été concerté, et s’il n’était pas possible de tranquilliser la population.

La Jurbisienne Jacqueline Galant a abordé la question de l’hôpital d’Hornu en pleine séance plénière, ce mercredi après-midi. Pour rappel, nous avons appris ce mardi qu’une épidémie provoquée par une bactérie a touché l’établissement hospitalier. Deux patients n’ont pas survécu, et quatre autres sont toujours sous traitement.