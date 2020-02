Ma belle équipe de basket: Colfontaine en finale de la coupe

Le club du GGBC Colfontaine sera particulièrement bien représenté le week-end des 7 et 8 mars à La Garenne de Charleroi à l’occasion des finales de la coupe du Hainaut. En plus des U21 garçons de Vivian Javeline, ce sont les U14 filles d’Aurore Duquesne qui ont arraché leur qualification.

« Notre satisfaction est d’autant plus grande que c’est une toute nouvelle équipe », explique la jeune coach. « Plusieurs filles ont été formées chez nous depuis le plus jeune âge, une autre nous est arrivée de Quaregnon à l’intersaison et le reste du noyau, soit la moitié de l’équipe, a commencé le basket la saison dernière seulement.