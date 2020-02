SNCB: vols de câbles et retard entre Mons et La Louvière

Un vol de câbles a été perpétré, ce mercredi matin, sur la ligne de train Mons-La Louvière. C’est sur un tronçon entre Mons et Obourg que le méfait a été commis. En conséquence, on enregistre actuellement des retards entre 10 et 15 minutes dans les deux sens. À noter par ailleurs que les trains L ne circulent pas.

La durée du dérangement n’a pas encore été déterminée. La SNBC invite dès lors les utilisateurs à consulter les tableaux d’affichage ou à planifier leur voyage via l’app SNCB. Surfez sur sncb.be pour plus d’infos.