L’inter-Club des Rotary de Mons, Borinage, Saint-Ghislain et Haut-Pays organise une récolte de vivres non périssables au profit des Restos et Épiceries du Cœur de la région (Mons, Dour et Quiévrain). L’an dernier, l’Inter-Club avait récolté, lors de la même opération, plus de cinq tonnes de vivres.

En pratique : Cette récolte aura lieu le samedi 8 février de 10 à 18h dans les magasins suivant : Intermarché de Mons – Chemin de la Procession. Coordonné par le Rotary de Mons.