Épidémie: six cas ont été détectés à l’hôpital Epicura d’Hornu

Situation de crise au sein de l’hôpital Epicura à Hornu. Le centre hospitalier fait face à une épidémie causée par une bactérie très résistante. Cette bactérie a déjà fait deux morts. Quatre autres patients sont atteints et sont en traitement. Les services concernés sont isolés et n’acceptent plus de nouveaux patients.

C’est en fait un patient arrivé d’un autre hôpital en janvier qui était porteur de la bactérie. Il fait partie des deux personnes décédées. « Ce patient, qui habitait la région, avait demandé son transfert dans nos unités », détaille Alain Juvenois, directeur médical d’Epicura. « Il était cependant déjà infecté par la bactérie. »