Immolée dans sa cuisine: tentative d’assassinat ou suicide?

Benjamin, 39 ans, répond de tentative d’assassinat et de torture (par les flammes) sur son épouse Valérie, 41 ans, le 16 janvier 2016 peu avant 4h du matin. Les pompiers de Soignies étaient intervenus.

Aux yeux du parquet et de Me Henry Van Malleghem, partie civile, les faits sont établis. Au nom du parquet, Julie Baiwy réclame 8 ans ferme. Côté défense, Me Discepoli s’insurge. Au nom de manquements qu’il dénonce dans l’enquête, et de l’attitude de Benjamin juste après les faits (il a appelé le 100), il espère voir acquitter le prévenu.