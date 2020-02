Mons-Borinage: notre région plus taxée que la moyenne

De Mons à Quévy en passant par le Borinage, nous sommes quasiment tous taxés au-dessus de la moyenne. C’est à Saint-Ghislain que l’IPP est le plus bas et pourtant, il est juste en dessous de la moyenne wallonne. A Hensies, le précompte immobilier est particulièrement bas pour chez nous, mais pile dans la moyenne régionale. Une situation qui perdure depuis plus d’une décennie.

En lisant le tableau ci-contre, les habitants d’Hensies et de Saint-Ghislain pourraient se penser chanceux comparés aux autres de la région de Mons-Borinage. Mais alignés aux autres communes wallonnes, les Hensitois et les Saint-Ghislainois n’ont pas de quoi se réjouir.