Foot: Bekmeczi et les Hensitois n’ont peur de personne

Alors que le titre devrait se jouer entre Cuesmes et Elouges, les candidats au tour final se bousculent pour rester dans le sillage des leaders. Si elle ne fait plus de fixette sur le dernier carré, l’US Hensies, invaincue depuis dix matches, revient en force sur le top-3.

Alors que la seconde tranche vient de livrer son verdict, les hommes de Jérémy Konarski peuvent se targuer d’avoir enchaîné cinq victoires et autant de partages. Durant ce second tiers du championnat, les Hensitois ont fait aussi bien que Cuesmes (20/30) et même infligé à Elouges sa seule et unique défaite de la saison !