Bactérie à Epicura Hornu: «Mon père pourrait être une victime»

La nouvelle de l’épidémie à l’hôpital Epicura d’Hornu a bouleversé la famille Lhoir. Pour Vanessa Lhoir, son père, qui est décédé le 20 janvier dernier, pourrait faire partie des victimes. Mais l’hôpital assure que l’homme âgé de 53 ans n’a pas été contaminé par la bactérie.

« Mon papa Fabian est décédé à l’hôpital d’Hornu le 20 janvier dernier », explique Vanessa, fille du défunt. « Et nous avons des doutes sur les causes de son décès. Pour nous, il pourrait avoir été victime de l’épidémie. Il séjournait en pneumologie depuis cinq semaines et a eu cinq personnes différentes comme voisin de chambre… »