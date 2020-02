Anna, une enfant de 13 ans, a disparu durant la nuit de dimanche à lundi. Elle devait retourner dans une institution et donc être séparée de sa famille. La jeune fille a décidé de quitter la maison et a laissé un mot. Sa maman et sa famille sont très inquiètes. Anna n’a pas donné signe de vie depuis presque 48 heures.

« Je suis très inquiète car Anna ne connaît pas bien Jemappes, ni la ville ni les gens », explique Kelly, la maman d’Anna. La jeune fille a fugué de chez elle, à Jemappes, où elle habite depuis seulement juin dernier.