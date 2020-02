Une bactérie résistante fait deux morts à l’Hôpital d’Hornu

Situation de crise au sein de l’hôpital Epicura à Hornu. Le centre hospitalier fait face à une bactérie résistante qui a déjà fait deux morts. Quatre autres patients sont atteints et sont en traitement. Les services concernés sont isolés et n’acceptent plus de nouveaux patients.

Ce sont en fait les services des soins intensifs et de pneumologie qui sont touchés par cette bactérie résistante qui s’attaque aux personnes fragiles. Six personnes ont été touchées. Deux patients sont déjà décédés, quatre sont en traitement.