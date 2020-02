Ghlin: qui a pollué le sol autour de la darse?

Un intéressant procès en matière de pollution des sols s’est déroulé ce vendredi devant la chambre Eco-Fin du tribunal de Mons. Quatre prévenus, dont deux personnes physiques et deux morales : Ali, qui fut de 2000 à 2010 administrateur délégué de la SA Deschieter (du temps où elle était entreprise familiale, disons ‘1.0’ pour reprendre l’expression d’un avocat), la SA en question, le PACO, port autonome du Centre et de l’Ouest, et son directeur d’alors, Alain. Avec une question centrale: qui a pollué le sol autour de la darse de Ghlin ?

Le tribunal doit établir qui est responsable de l’érection de remblais pollués de substances de toutes sortes, remblais qui ont été mis au jour dès 2011 par les repreneurs de la SA Deschieter (appelons-la 2.0), et qui ont été enlevés et confinés sous membrane protectrice, autour de la darse – un travail de longue haleine achevé en 2018.