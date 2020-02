Gare de Mons: E.Di Rupo annonce la fin des travaux pour juin 2023

Ce lundi, la future gare de Mons a fait l’objet d’une intervention de la députée Jacqueline Galant en commission au Parlement wallon.

La députée MR s’est inquiétée du respect du calendrier du chantier car au-delà du 31 décembre 2023, la Ville de Mons ne pourrait plus bénéficier des 12 millions € de fonds FEDER prévus pour aménager les places Léopold et des Congrès. Ces deux places sont situées de part et d’autre de la passerelle.