Farmery Store, la Mecque du circuit court est à Frameries

Frameries va-t-elle devenir la Mecque des gourmets de toute la région? C’est l’ambition du Farmery Store qui lèvera son volet la semaine prochaine à l’Epicentre. Du bon, du très bon, du frais, du circuit court… On y trouvera tout ce qu’il y a de meilleur et on pourra même manger sur place. Aux manettes de ce projet ambitieux: Didier Donfut associé à un professionnel de la restauration, Dany Derval.