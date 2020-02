Basket (P2 & P4): l’Union Boraine Quaregnon a apuré ses dettes

Il y a moins d’un an, le club de l’Union Boraine était proche de l’exclusion de sa salle et de la commune de Quaregnon car une ardoise avait été découverte par le nouveau comité. Grâce à un travail de tous les instants, la dette de plus de 4.000 euros a été effacée.

À l’occasion du derby entre l’Union Boraine Quaregnon et le RBC Blaregnies, le président Philippe Taccogna a annoncé en exclusivité la bonne nouvelle : « Moins d’un an après avoir pris la présidence du club et avoir « hérité » d’une dette de plus de 4.000 euros, voilà que notre trésorerie est à nouveau dans le vert !