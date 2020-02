Mons/Beloeil: Charles confiné chez lui à cause du coronavirus!

Étudiant en traduction-interprétation à l’UMons, Charles est parti en Erasmus en septembre dernier en Chine. La semaine dernière, il a décidé de quitter son pays d’adoption pour revenir en Belgique. En cause: le coronavirus qui se propage de plus en plus vite. Depuis une semaine, il est confiné dans son appartement pour ne pas propager la maladie, au cas où il serait contagieux.

Son quotidien a bien changé en quelques jours. Il y a une semaine, Charles vivait encore sa nouvelle vie en Chine. Pourtant, depuis une semaine, le jeune homme de 24 ans est confiné dans l’appartement de son papa à Beloeil. « Je ne sors pas et mon père avec qui je vis, ne dort pas ici. Il vient me dire bonjour tous les jours, mais je suis généralement seul », explique l’étudiant.