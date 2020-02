Dour: l’automobiliste finit sa course dans la façade de la maison

C’est dans la nuit de samedi à dimanche que l’accident s’est produit à Petit-Dour, Rue Ropaix. L’automobiliste a fini sa course dans une façade de maison.

C’est aux alentours de 2 h 50, dans la nuit, que l’accident s’est produit à hauteur du numéro 213, rue Ropaix. Une seule voiture est en cause. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans la façade de la maison après avoir percuté un piquet de signalisation.