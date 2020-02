Colfontaine: ces auteurs de dépôts sauvages vont le payer cher…

La collaboration entre les services communaux de Colfontaine et le service environnement de la police a permis d’identifier les auteurs de deux dépôts sauvages. Fin janvier, des employés communaux avaient découvert deux dépôts d’immondices.

Le premier dépôt était constitué d’une quantité importante de sacs noirs non conformes, de débris d’armoires, des petits déchets divers ainsi que d’un ancien sofa et d’un matelas. Le second était, quant à lui, composé de pneus, de vieux meubles et de décombres en tous genres.